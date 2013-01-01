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«صلاح» قبل لقاء مانشستر سيتي: مؤمن بتحقيق الفوز على الفريق الذي لا يهزم

اليوم PM 12:24
كتب: ندى قطب
«صلاح» قبل لقاء مانشستر سيتي: مؤمن بتحقيق الفوز على الفريق الذي لا يهزم

محمد صلاح

يستعد نادي ليفربول لمواجهة متصدر الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، في مواجهة شرسة ضمن مباريات الجولة الـ23 من البريميرليج، ويسعى فيها الريدز لرد الهزيمة المخيبة التي تلقاها في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

ومن جانبه قال محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، انه متحمس للقاء مانشستر سيتي مشيراً إلى انه لا يمكنه الانتظار حتى موعد مواجهة الفريق الذي لا يهزم.

وأضاف صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، انه يحب خوض المباريات الصعبة مثل لقاء الفريق السماوي، قائلاً: نحن والخصم نلعب بشكل جيد جداً ونقدم أداء رائع، لذا ستكون المباراة مثالية، ومؤمن بحصول الريدز على نتيجة جيدة.

 

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