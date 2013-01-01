تقرير.. ريال مدريد يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ليفربول لضم صلاح

ذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل في صفقة تبادلية قد يجريها مع إدارة الريدز.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني إلى أن بيريز يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ليفربول على أن يضم محمد صلاح مقابل انتقال جاريث بيل لصفوف الريدز دون دفع أي مقابل مادي.

وكانت العديد من الصحف العالمية قد شددت على رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع ليفربول في ظل رغبة إدارة الملكي بتدعيم صفوف الفريق بعد الإصابات المتكررة لجاريث بيل في الفترة الأخيرة.

وتمكن محمد صلاح خلال الموسم الحالي مع ليفربول أن يحرز 23 هدفا في مختلف البطولات خلال 29 مباراة له مع الفريق.