70 دقيقة| صلاح يهدر فرصة إدراك التعادل لليفربول.. وسوانزي يتقدم بهدف نظيف

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة سوانزي وليفربول ولا زال تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرونمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأهدر محمد صلاح هدفين محققين أمام مرمى سوانزي، حيث تلقى تمريرة في الشوط الأول من الهولندي فان دايك ليسددها الجناح المصري خارج المرمى.

وفي شوط المباراة الثاني، سدد محمد صلاح ضربة حرة لليفربول من على حدود منطقة الجزاء إلا أن حارس سوانزي تصدى لها بنجاح، ليحرم الجناح المصري من إدراك هدف التعادل.