بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح في هزيمة ليفربول أمام سوانزى

شارك الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في هزيمة فريقه أمام سوانزي سيتي بهدف دون مقابل، بالمباراة التى جرت فعالياتها على ملعب الأنفيلد، مساء الإثنين.

الفرعون المصري شارك ضمن التشكيلة الأساسية للريدز، طوال التسعين دقيقة ، وأضاع عدة فرص كانت كفيلة بهز شباك المنافس الويلزي.

رغم الفوز، ظل سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 20 نقطة ، فيما توقف رصيد الليفر عند 47 نقطة في المركز الرابع.