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بعد مواجهة بروميتش النارية.. «صلاح» يزاحم «كين» على لقب أفضل هداف بإنجلترا

اليوم AM 12:06
كتب: محمد سعيد
بعد مواجهة بروميتش النارية.. «صلاح» يزاحم «كين» على لقب أفضل هداف بإنجلترا

صلاح وكين

يزاحم النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول النجم الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام على لقب أفضل هداف في إنجلترا بجميع المسابقات حتى الان.

وبالتأكيد لا يقتصر صراع الثنائي محمد صلاح والانجليزي هاري كين التهديفي ببطولة "البريميرليج" فقط بل يمتد هذا الصراع لكافة البطولات التي يشارك فيها فريقيهما.

ومازال النجم الانجليزي هاري كين يتفوق على نجمنا المصري بكافة الأهداف التي سجلها النجم الانجليزي صاحب الـ24 عاماً بكافة البطولات، إذ تمكن الأخير من تسجيل 30 هدفاً بجميع المسابقات متفوقاً على نجمنا المصري بفارق 5 أهداف.

وفيما يخص النجم المصري فارتفعت حصيلته التهديفية إلى الآن بكافة المسابقات التي شارك فيها بقميص الريدز بعدما تمكن من تسجيل 25 هدفاً بجميع البطولات بعد هدفه اليوم أمام وست بروميتش بدور الـ32 من كأس الاتحاد الانجليزي في المباراة التي شهدت توديع الفريق الانجليزي الكبير لتلك البطولة بأقدام لاعبي بروميتش.

الجدير بالذكر أن صلاح قد تمكن من تسجيل 18 هدفاً بالبريميرليج، و6 أهداف بدوري أبطال أوروبا، وهدفاً وحيداً بكأس الاتحاد الانجليزي.

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