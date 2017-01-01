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بالفيديو| «صلاح» يسجل في فوز ثلاثي لليفربول أمام هيديرسفيلد

أمس PM 11:56
كتب: محمد سعيد
بالفيديو| «صلاح» يسجل في فوز ثلاثي لليفربول أمام هيديرسفيلد

محمد صلاح

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز كبير على نظيره هيديرسفيد تاون بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ25 من "البريميرليج".

أحرز ثلاثية الريدز كلاً من: إيمري تشان في الدقيقة 26، فيرمينو في الدقيقة 46، فيما أحرز محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول الى 50 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

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