بالفيديو| سواريز ينقذ برشلونة من عقبة فالنسيا

حقق فريق برشلونة فوزاً ثميناً على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "كامب نو" بذهاب الدور قبل النهائي من كأس ملك اسبانيا.

أحرز الأوروجوياني لويس سواريز هدف البارسا الوحيد في الدقيقة 67.

وجاء اللقاء متوسط الأداء بين كلا الفريقين في الشوط الأول، فيما كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً في أحداثه عن الشوط الأول، إذ تمكن الفريق الكتالوني من السيطرة تماماً على هذا الشوط.

ومن المقرر أن يقام اللقاء بين كلا الفريقين 8 فبراير المقبل.