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بالفيديو| سواريز ينقذ برشلونة من عقبة فالنسيا

اليوم AM 12:22
كتب: محمد سعيد
بالفيديو| سواريز ينقذ برشلونة من عقبة فالنسيا

سواريز

حقق فريق برشلونة فوزاً ثميناً على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "كامب نو" بذهاب الدور قبل النهائي من كأس ملك اسبانيا.

أحرز الأوروجوياني لويس سواريز هدف البارسا الوحيد في الدقيقة 67.

وجاء اللقاء متوسط الأداء بين كلا الفريقين في الشوط الأول، فيما كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً في أحداثه عن الشوط الأول، إذ تمكن  الفريق الكتالوني من السيطرة تماماً على هذا الشوط.

ومن المقرر أن يقام اللقاء بين كلا الفريقين 8 فبراير المقبل.

   

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شوط أول سلبي بين برشلونة وفالنسيا

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وفالنسيا بالتعادل السلبي بين الفريقين بالدور نصف النهائي من كأس ملك اسبانيا، والذي يجمع الفريقين على ملعب "كامب نو".

سواريز يضع برشلونة في المقدمة أمام فالنسيا

تمكن فريق برشلونة من التقدم على مضيفه العنيد فالنسيا، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً بذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك اسبانيا على ملعب "كامب نو".

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