سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

واصل محمد صلاح المنافسة بكل قوة على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رافضا رفع راية الاستسلام أمام عملاقي مانشستر سيتي وتوتنهام سيرجيو أجويرو وهاري كين، حيث تمكن من إحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك ساوثهامبتون خلال المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الجولة السادسة والعشرون من منافسات البريميرليج.

صلاح صنع الهدف الأول لزميله روبرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة من اللقاء، قبل أن يرد البرازيلي الدين بكعب رائع ضرب دفاع أصحاب الأرض فهز المصري الشباك بنجاح في الدقيقة 42.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي للهدف رقم 22 ليصبح على بُعد هدف واحد من هاري كين متصدر الترتيب، بينما ابتعد عن سيرجيو أجويرو والذي عادل أهداف صلاح أمس حينما تمكن من إحراز"سوبر هاتريك" أمام ليستر سيتي.