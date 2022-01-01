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تقرير: «فيفا» سيسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر للولايات المتحدة أو إنجلترا

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد موسى
تقرير: «فيفا» سيسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر للولايات المتحدة أو إنجلترا

مونديال قطر

ذكرت تقارير إنجليزية بأنه سيتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من دولة قطر وسيتم تحويلها للولايات المتحدة الأمريكية أوإنجلترا بسبب كثرة الأزمات التي تقع فيها الدولة الممولة للإرهاب.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية" إلى أن الاتحاد الدولي يدرس تحويل مونديال 2022 من قطر إلى الولايات المتحدة أو إنجلترا بسبب مواصلة الأزمات السياسية التي دخلت فيها مع جيرانها من الإمارات والسعودية والبحرين.

ونشر التقرير الإنجليزي الأزمات الكثيرة التي وقعت فيها قطر منذ إعلان تنظيمها للمونديال، حيث أشارت إلى المعاملة الغير أدمية مع العمال الذي يشاركون في بناء الملاعب والفنادق بقطر بالإضافة إلى المقاطعة الدبلوماسية مع السعودية والإمارات، مما يدفع الفيفا لتحويل تنظيم المونديال لإنجلترا أو الولايات المتحدة.

 يذكر أن قطر ما زالت تتلقى انتقادات لاذعة منذ شهر سبتمبر لعام 2010، وظهر التحقيق الذي أجري في الماضي استمر لمدة شهر برئاسة رئيس اللجنة الأخلاقية السابق مايكل جارسيا، كثير من التفاصيل المشبوهة ولكن لم تنجح عملية إثبات فساد الناخبين.

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