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يوفنتوس يقلب الطاولة على توتنهام ويتأهل إلى ربع نهائى الأبطال

أمس PM 11:43
كتب: تاج الدين حسن
يوفنتوس يقلب الطاولة على توتنهام ويتأهل إلى ربع نهائى الأبطال

ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزا ثمينا على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل هدف بالمباراة التى جرت مساء اليوم الأربعاء، فى إياب ثمن نهائى دورى الأبطال.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل منهما على ملعب "يوفنتوس استاديوم".

تقدم أصحاب الأرض عن طريق سون مين بالدقيقة 39، وتعادل اليوفى عبر جونزالو هيجواين بالدقيقة 64 قبل أن يسجل باولو ديبالا الهدف الثاني بالدقيقة 66.

بهذه النتيجة يلحق البيانكونيري بركب المتأهلين إلى ربع نهائى دورى الأبطال .

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