بث مباشر لقمة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

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ليفربول ومانشستر يونايتد
يقدم موقع "الوطن سبورت" بثا مباشرا لقمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" بين مانشستر يونايتد وليفربول.
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وست بروميتش ألبيون
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
إشبيلية
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05:15 PMالدوري الأسباني
فالنسيا
الفيصلي
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05:45 PMالدوري السعودي للمحترفين
الفتح
التعاون
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05:50 PMالدوري السعودي للمحترفين
الباطن
باريس سان جيرمان
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06:00 PMالدوري الفرنسي
ميتز
تشيلسي
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07:30 PMالدوري الإنجليزي
كريستال بالاس
اتحاد جدة
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07:45 PMالدوري السعودي للمحترفين
النصر السعودي
ملقا
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09:45 PMالدوري الأسباني
برشلونة
إيبار
0
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1
02:00 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
2
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0
02:30 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
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