بث مباشر لقمة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

حل المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز السابع من حيث اللاعبين الأعلى قيمة في العالم، وفقا لما ذكره المركز العالمي للدراسات الرياضية "cies"،