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بث مباشر لقمة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

اليوم PM 01:34
كتب: أحمد أبوالليل
بث مباشر لقمة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

يقدم موقع "الوطن سبورت" بثا مباشرا لقمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وفي حالة تعطل البث اضغط هنا لمشاهدة المباراة

 

 

 

 

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