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«دروجبا» يعلن موعد اعتزاله

أمس PM 11:36
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«دروجبا» يعلن موعد اعتزاله

دروجبا

كشف الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم فريق ريسينج فونيكس الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية الأمريكي عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وأكد المهاجم الايفواري صاحب الـ40 عاماً في تصريحات لصحيفة "تيلي فوت" الفرنسية قائلاً : "هذا الموسم هو الأخير بالنسبة لي، عمري 40 عاماً الأن، الوقت حان لإعلان اعتزالي".

وأكمل "لقد كان شرفاً كبيراً للعب، فأنا قد بدأت اللعب بالدوريات والمستويات الكبيرة في وقت متأخر من عمري".

وأختتم "دائماً ما كنت استمتع للغاية باللعب، فهذا هو شغفي الأول، لكنن أعلن اليوم أن هذا الموسم هو الأخير لي في الملاعب".

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