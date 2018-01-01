«ميسي» يحرز أول أهداف برشلونة أمام تشيلسي

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ميسي
تمكن فريق برشلونة من التقدم على تشيلسي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في إياب دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا.
جاء الهدف الأول للبارسا عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.
الجدير بالذكر أن كلا الفريقين قد تعادلا في لقاء الذهاب ايجابياً بنتيجة 1-1.
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