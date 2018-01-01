الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الأهلي يكرم «نبيلة معتز» بعد تتويجها بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للتنس

وصول سمير حلبية بعد رحلة علاج في فرنسا

الأسطورة بيليه يحصد جائزة جديدة

إيهاب جلال: هدفنا إسعاد جماهير الزمالك

«ميسي» يحرز أول أهداف برشلونة أمام تشيلسي

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«ميسي» يحرز أول أهداف برشلونة أمام تشيلسي

ميسي

تمكن فريق برشلونة من التقدم على تشيلسي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في إياب دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا.

جاء الهدف الأول للبارسا عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.

الجدير بالذكر أن كلا الفريقين قد تعادلا في لقاء الذهاب ايجابياً بنتيجة 1-1.

أخبار متعلقة

بوسكيتس يتحدث عن رحيل ميسي للدورى الانجليزي

بوسكيتس يتحدث عن رحيل ميسي للدورى الانجليزي
تحدي جديد في انتظار "ليونيل ميسي" بدوري الأبطال

تحدي جديد في انتظار "ليونيل ميسي" بدوري الأبطال

دوري الأبطال| تاريخ مواجهات برشلونة وتشيلسي.. هدف وحيد لـ«ميسي» في 9 لقاءات

يستضيف نادي برشلونة، اليوم، نادي تشيلسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج" في اللقاء الذي سيقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكت

"منديل طعام" أول عقد لميسي مع برشلونة

كثيرا ما تراقصت الجماهير على أهداف ومهارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بيد أنه وراء قصة نجاح "البرغوث" الأرجنتيني

أخبار قد تعجبك

«مالية الزمالك» تتحدى «مرتضى» وترفض مزايدة البث الفضائى

استطلاع رأى

  • طنطا

    طنطا

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري المصري
  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • أنجيه

    أنجيه

  • بيشكتاش

    بيشكتاش

  • 1

    :

    3

    07:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • الزمالك

    الزمالك

  • 4

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • برشلونة

    برشلونة

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل عقد «السعيد» مع الزمالك.. ٩٠ مليون جنيه

حسام غالي يتصل بأحمد مرتضى لإعادة مقدم عقد "السعيد"

الزمالك يعتزم تقديم شكوى ضد عبدالله السعيد
مونديال روسيا 2018 تحت رحمة الجاسوسية