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بالفيديو| برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال بثلاثية في تشيلسي

بالفيديو| برشلونة يسجل ثلاثيته في مرمى تشيلسي بقدم «ميسي»

أمس PM 11:15
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| برشلونة يسجل ثلاثيته في مرمى تشيلسي بقدم «ميسي»

ميسي

تمكن فريق برشلونة من تسجيل ثالث أهدافه في شباك تشيلسي، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في اياب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

وتشير نتيجة اللقاء حالياً لتقدم البارسا بثلاثية نظيفة على حساب البلوز.

أحرز ميسي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 64.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل مع تشيلسي في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1. 

   

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