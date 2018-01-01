بالفيديو| برشلونة يسجل ثلاثيته في مرمى تشيلسي بقدم «ميسي»

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ميسي
تمكن فريق برشلونة من تسجيل ثالث أهدافه في شباك تشيلسي، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في اياب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.
وتشير نتيجة اللقاء حالياً لتقدم البارسا بثلاثية نظيفة على حساب البلوز.
أحرز ميسي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 64.
الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل مع تشيلسي في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1.
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