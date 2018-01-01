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بالفيديو| برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال بثلاثية في تشيلسي

أمس PM 11:38
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال بثلاثية في تشيلسي

برشلونة

تأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا، وذلك بعد انتصار الكبير على تشيلسي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية برشلونة كلاً من : ميسي في الدقيقتين الثالثة، 64، فيما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وكان الفريق الكتالوني قد تعادل إيجابياً بنتيجة 1-1 مع البلوز، لتصبح بذلك النتيجة الإجمالية 4-1 لصالح البارسا.

   

   

   

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