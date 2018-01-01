«النني» احتياطياً في تشكيل أرسنال أمام ميلان

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة الفرنسي أرسين فينجر تشكيلة الفريق لمباراته المرتقبة أمام ايه سي ميلان الإيطالي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وجاء النجم المصري محمد النني على دكة بدلاء فريقه لتلك المواجهة.

وفيما يلي تشكيلة الجانرز :

أوسبينا، موستافي، كوسيليني، مونريال، شاكا، رامسي، ويلشير، أوزيل مخيتاريان، ويلبيك.