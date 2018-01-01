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بالفيديو| أرسنال إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في ميلان في حضور «النني»

اليوم AM 12:02
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| أرسنال إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في ميلان في حضور «النني»

ميلان وأرسنال

تأهل فريق أرسنال إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بعد فوزه على ميلان في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-1.

أحرز ثلاثية الجانرز كلاً من : داني ويلبيك في الدقيقتين 39 من ركلة جزاء، والدقيقة 86، فيما أحرز جرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 71، بينما أحرز كالهانجولو هدف الميلان الوحيد في الدقيقة 35.

وشارك النني في اللقاء منذ الدقيقة 69 من اللقاء، وظهر بمستوى جيد.

الجدير بالذكر أن الجانرز قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين على ميلان.

   

   

   

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