أسطورة ليفربول عن مواجهة السيتي: نمتلك محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

قال أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إيان راش، اليوم، إن فريقه يمتلك عناصر قوية تستطيع الفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كانت القرعة أوقعت ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، في مواجهة إنجليزية خالصة مع مانشستر سيتي.

وأضاف راش، فى تصريحاته: "ليفربول ومانشستر سيتي سيكون لقاء متكافئا، ليفربول يمتلك مدرباً مميزاً هو يورجن كلوب، ولاعباً رائعاً هو محمد صلاح، نحن قادرون على تخطي مانشستر سيتي".

وتابع: "مانشستر سيتي فريق كبير وقوي جدا، لكن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي تمكن من إلحاق الهزيمة به فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

واختتم راش عن صلاح: "محمد صلاح هو لاعب الموسم فى إنجلترا ويستحق الحصول على لقب الأفضل، هو لاعب سريع للغاية وسيسبب الكثير من المشاكل لدفاع السيتي".

جدير بالذكر أن ذهاب هذا الدور سيقام يومي 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 10 و11 من الشهر نفسه.