صلاح: لم أحصل على الفرصة لإظهار موهبتي في تشيلسي

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أنه لم يحصل على فرصته كاملة في تشيلسي من أجل إظهار موهبته، مشددا على أن مستواه تغير بشكل كبير بعد انضمامه لليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة esbn:"حينما انتقلت لتشيلسي لم أحصل على الفرصة بشكل كامل حتى أظهر موهبتي".

وأشار صلاح إلى أن مستواه تطور كثيرا مع ليفربول عن الفترة التي كان عليها مع تشيلسي، مؤكدا أن اللعب للريدز كان حلما بالنسبة له.

وكان صلاح قد انتقل لليفربول في الصيف الماضي قادما من روما مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد ليفربول لملاقاة واتفورد مساء غد في إطار الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي.