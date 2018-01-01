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رسميا.. تطبيق تقنية الفيديو في كأس العالم

أمس PM 11:11
كتب: أحمد موسى
رسميا.. تطبيق تقنية الفيديو في كأس العالم

تقنية الفيديو

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تقنية الفيديو سيتم الاستعانة بها للمرة الأولى في منافسات كأس العالم، بعدما وافق الاتحاد الدولي على العمل بنظام حكم الفيديو المساعد.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يحدد قوانين اللعبة، على الاستعانة باستخدام حكم الفيديو المساعد في اجتماع عقد بزيوريخ مطلع هذا الشهر.

وسيتم استخدام بحكم الفيديو المساعد في كأس العالم الذي سيقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، للحكم على ما إذا كان تم تسجيل هدف من عدمه، ومراجعة ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة وفي حالات الخطأ في تحديد الهوية.

وتقع مصر ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم المقبل بصحبة روسيا وأوروجواي والسعودية.

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