«رمضان» يقود ستوك سيتي أمام إيفرتون

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رمضان صبحي
أعلن بول لامبيرت، المدير الفني لنادي ستوك سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة إيفرتون، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
ويقود المصري رمضان صبحي التشكيل الأساسي لستوك سيتي بعد غيابه عن تشكيلة الفريق في المباريات الماضية.
وجاءت تشكيلة ستوك كالتالي:
بورنموث
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
وست بروميتش ألبيون
ستوك سيتي
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:
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
إيفرتون
الجزيرة الإماراتي
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:
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06:30 PMدوري الخليج العربي الإماراتي
العين
ليفربول
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:
-
07:30 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
المصري البورسعيدي
-
:
-
07:30 PMالكونفدرالية
سيمبا
سبال
-
:
-
09:45 PMالدوري الإيطالي
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
-
:
-
09:45 PMكأس الاتحاد الإنجليزي
برايتون
سوانزي سيتي
0
:
3
02:15 PMكأس الاتحاد الإنجليزي
توتنهام
الأهلي
1
:
0
04:30 PMدوري أبطال إفريقيا
مونانا
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