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«رمضان» يقود ستوك سيتي أمام إيفرتون

منذ 42 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
«رمضان» يقود ستوك سيتي أمام إيفرتون

رمضان صبحي

أعلن بول لامبيرت، المدير الفني لنادي ستوك سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة إيفرتون، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويقود المصري رمضان صبحي التشكيل الأساسي لستوك سيتي بعد غيابه عن تشكيلة الفريق في المباريات الماضية.

وجاءت تشكيلة ستوك كالتالي:

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