بالفيديو| «صلاح» يصنع هدفاً لـ ليفربول أمام واتفورد.. و«فيرمينو» يسجل

تمكن فريق ليفربول من إحراز ثالث اهدافه في شباك واتفورد، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً بالجولة الـ31 من "البريميرليج".

جاء هدف فريق ليفربول الثالث عن طريق البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 43 بصناعة من المصري محمد صلاح.

وتشير نتيجة اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً لتقدم الريدز بثلاثية نظيفة.