بالفيديو| «صلاح» يسجل أول هاتريك له مع ليفربول أمام واتفورد

نجح فريق ليفربول في تسجيل رابع أهداف فريقه أمام واتفورد، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الـ31 من اللقاء عن طريق المصري محمد صلاح.

جاء هدف ليفربول الرابع عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ويعد هذا هو الهدف الثالث للنجم المصري صاحب الـ25 عاماً خلال هذا اللقاء، كما أن هذا هو الهاتريك الأول له في بطولة البريميرليج.

وبذلك يتصدر النجم المصري صدارة هدافي البريميرليج برصيد 27 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين نجم توتنهام.