زوجة مالك ليفربول تتغنى برباعية «صلاح» أمام واتفورد

أشادت ليندا هنري زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي برباعية النجم المصري محمد صلاح، والتي سجلها في انتصار فريقه الكاسح أمام واتفورد بخماسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ31 من "البريميرليج".

وعلقت ليندا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كالتالي :

"أننا نطلق على من يحرز هدفين عباراة صاحب الثنائية، كما نطلق على صاحب الثلاثة أهداف عبارة "هاتريك"، لكن ماذا سوف نطلق على من يحرز أربعة أهداف؟".