«رونالدو» يطالب ريال مدريد بضم محمد صلاح والتخلي عن «بيل»

يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في ضم الفريق الملكي للمصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتخلي عن جاريث بيل.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا متفوقا عن أقرب ملاحقيه، هاري كين، مهاجم توتنهام، بـ4 أهداف.

وكشفت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن رونالدو أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته فى التعاقد مع محمد صلاح لتعويض جاريث بيل، مضيفة أن الفرعون المصري جذب اهتمام مسئولي الريال بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الريدز.

كان صلاح سجل سوبر هاتريك في مرمى واتفورد، في اللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة للريدز بالجولة الـ31 من البريميرليج.