"بى بى سى" تعلن: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن الموسم الحالى هو الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال جارث كروكس ، معلق ( BBC ) أن محمد صلاح سيرحل عن الأنفيلد بنهاية الموسم الجارى، ووجهته المحتملة ستكون ريال مدريد الإسباني.

وأوضح المعلق البريطانى، أن جماهير الريدز عليها أن تستعد لسماع خبر رحيل محمد صلاح، حتى لاتصاب بصدمة مثلما حدث عند رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو.

أكد المعلق البريطانى، أن محمد صلاح يسير حاليا على خطى الويلزي جاريث بيل، الذى خاض آخر مواسمه مع توتنهام هوتسبير ليرحل بعدها للسنتياجو برنابيو.