"فيرمينو" : "صلاح" الأجدر بمنافسة "ميسي" على لقب الحذاء الذهبي

أشاد البرازيلي روبرتو فيرمينو جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بالمستوى الرائع الذي يقدمه محمد صلاح مهاجم المنتخب القومي وزميله في الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى قدرته على منافسة، الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة الإسباني على لقب الحذاء الذهبي للعام الجاري.

وقال فيرمينو لشبكة "سكاي سبورت"، أن صلاح يقدم مستوى مذهل منذ قدومه للنادي بداية الموسم الحالي، على عكس كل الذين شككوا في أهمية انتقاله لصفوف الـ"ريدز"، حيث تم الاعتماد عليه بصفة كبيرة بعد رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير الماضي، ليظهر اللاعب جدارة في ملئ هذا الفراغ، بتسجيل مزيد من الأهداف وصنع العديد من الفرص.

وأضاف البرازيلي، أن الفرعون المصري نجح في الانسجام سريعا داخل صفوف الفريق، ليشكل مثلث هجومي قوي معي ومع السنغالي ساديو ماني، ليصبح الخط الهجومي لليفربول هو الأقوى في أوروبا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الـ"بريميرليج" برصيد 28 هدف، مبتعدا عن أقرب منافسيه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بفارق أربعة أهداف.