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«ليفربول» يستغل رمضان صبحي للحفاظ على صلاح

منذ 49 دقيقة
كتب: ندى قطب
«ليفربول» يستغل رمضان صبحي للحفاظ على صلاح

محمد صلاح

كشفت صحيفة «إكسبرس»، عن توجه عيون نادي ليفربول الإنجليزي، نحو رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي، لمزامله مواطنه بالفريق محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح طالب إدارة الريدز، ومديره الفني، الألماني يورجن كلوب، بسرعة بالتحرك نحو رمضان صبحي، خاصة بعد علمه بأن الفريق الأحمر وضع صبحي في دائرة اهتمامه قبل انضمامه لستوك سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن الريدز سيقاتل لضم رمضان صبحي، في محاولة منه لربط صلاح بين صفوف الفريق، سعياً في تشكيل ثنائي مترابط يعزز من فرص استمرار الفرعون المصري بالفريق، في ظل اهتمام كبار الاندية بالظفر بخدماته.

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