ستوك يحدد قيمة انتقال «رمضان صبحي» لليفربول

حددت إدارة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، مقابل رحيل رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، أن الدولي محمد صلاح، جناح النادي والمنتخب الوطني، قد أقنع إدارة ناديه بالتعاقد مع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتتجه النية لدى النادي الإنجليزي، لبدء المفاوضات مع «صبحي»، حتى يتمكنوا من إقناع الفرعون المصري بالبقاء في صفوف الفريق ورفض العروض المقدمة من ريال مدريد وبرشلونة.