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جماهير ليفربول تصدم رمضان صبحي

اليوم PM 04:48
كتب: ندى قطب
جماهير ليفربول تصدم رمضان صبحي

رمضان صبحي

أعرب جماهير ليفربول عن رفضهم لفكرة انضمام رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، إلى صفوف ليفربول مزاملاً لمواطنه المصري محمد صلاح.

وأعلن جمهير الريدز عن رفضهم للاعب ستوك سيتي، من خلال تصويت عبر موقع «راش ذا كوب» الإنجليزي، مبررين ذلك لا يستخدم أساسياً مع ستوك سيتي، بل ولم يضع بصمة حقيقية مع الفريق خلال هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى توجه عيون نادي ليفربول الإنجليزي، نحو رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي، لمزامله مواطنه بالفريق محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للمحافظة عليه بالفريق.

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