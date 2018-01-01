شاهد| بث مباشر.. لمباراة أوروجواي والتشيك

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أوروجواي
يقدم "الوطن سبورت" بثاً مباشراً للمباراة المرتقبة التي تقام بعد قليل، بين أوروجواي والتشيك، ضمن المباريات الودية الدولية، استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.
شاهد البث من هنا :
روسيا
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06:00 PMمباريات ودية
البرازيل
تونس
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08:15 PMمباريات ودية
إيران
السعودية
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09:00 PMمباريات ودية
أوكرانيا
المغرب
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-
09:30 PMمباريات ودية
صربيا
مصر
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:
-
09:45 PMمباريات ودية
البرتغال
الأرجنتين
-
:
-
09:45 PMمباريات ودية
إيطاليا
ألمانيا
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:
-
09:45 PMمباريات ودية
أسبانيا
أوروجواي
1
:
0
01:35 PMمباريات ودية
التشيك
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