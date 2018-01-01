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شاهد| بث مباشر.. لمباراة أوروجواي والتشيك

اليوم PM 01:09
كتب: ندى قطب
شاهد| بث مباشر.. لمباراة أوروجواي والتشيك

أوروجواي

يقدم "الوطن سبورت" بثاً مباشراً للمباراة المرتقبة التي تقام بعد قليل، بين أوروجواي والتشيك، ضمن المباريات الودية الدولية، استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.

شاهد البث من هنا :

 

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