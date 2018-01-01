شاهد| بث مباشر.. لمباراة أوروجواي والتشيك

يقدم "الوطن سبورت" بثاً مباشراً للمباراة المرتقبة التي تقام بعد قليل، بين أوروجواي والتشيك، ضمن المباريات الودية الدولية، استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.

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