الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

كوبر يستقر على "الشناوي" لحراسة مرمى مصر أمام البرتغال

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات برئاسة «الدرندلي»

عمرو جمال يختار رقم شهداء الأهلي مع فريقه الفنلندي

18 لاعبًا في بعثة الأهلي لمواجهة الفجيرة الإماراتي

بالفيديو| هدف عالمي لـ«كافاني» في مرمى التشيك

اليوم PM 02:17
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| هدف عالمي لـ«كافاني» في مرمى التشيك

أوروجواي

تمكن إدينسون كافاني من إضاف الهدف الثاني في مرمى التشيك، خلال المباراة الودية التي تجمعهما، ضمن بطولة كأس الصين الدولية الودية.

جاء هدف كافاني في الدقيقة 37 عن طريق ضربة مقصية رائعة لم يستطع حارس مرمى التشيك التعامل معها.

كان لويس سواريز تقدم بالهدف الأول لمنتخب بلاده، في مرمى نظيره بالتشيك في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة جزاء المنتخب التشيكي، ليسددها معلنا الهدف الأول لمنتخب السيلستي.

ويسعى المنتخب الأوروجوياني لتحقيق الفوز لمواجهة ويلز في نهائى كأس الصين، بعدما تمكن المنتخب الويلزي من الفوز على الصين في لقاء الافتتاح 6-0.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الأولى بمونديال روسيا إلى جانب كل من، مصر، السعودية وروسيا، البلد المضيف.

أخبار متعلقة

سان جيرمان يهنئ الثنائي «كافاني» و«دي ماريا» بعيد ميلادهما

سان جيرمان يهنئ الثنائي «كافاني» و«دي ماريا» بعيد ميلادهما
كافاني يعدد مكاسب الفوز على ستراسبورج

كافاني يعدد مكاسب الفوز على ستراسبورج

مجموعة مصر.. سواريز وكافاني على رأس قائمة أوروجواي لبطولة الصين

تصدر كل من الهدافين، لويس سواريز وإدينسون كافاني، قائمة لاعبي المنتخب الأوروجوياني، التي ستشارك في دورة ودية رباعية

مجموعة مصر| «سواريز وكافاني» يقودان أورواجوي أمام التشيك بكأس الصين

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الرسمي لمباراته أمام التشيك، ضمن بطولة كأس الصين الودية.

أخبار قد تعجبك

مصر تتسلح بالفرعون الذهبي في مواجهة للتاريخ أمام البرتغال

استطلاع رأى

  • روسيا

    روسيا

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    مباريات ودية
  • البرازيل

    البرازيل

  • تونس

    تونس

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    مباريات ودية
  • إيران

    إيران

  • السعودية

    السعودية

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • أوكرانيا

    أوكرانيا

  • المغرب

    المغرب

  • -

    :

    -

    09:30 PM

    مباريات ودية
  • صربيا

    صربيا

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • البرتغال

    البرتغال

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • إيطاليا

    إيطاليا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • أسبانيا

    أسبانيا

  • أوروجواي

    أوروجواي

  • 2

    :

    0

    01:35 PM

    مباريات ودية
  • التشيك

    التشيك

الأكثر قراءة

ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

كوبر يعاقب عبد الله السعيد

جماهير ليفربول تصدم رمضان صبحي
الزمالك حديث الساعة داخل القارة.. راحة وثقة في الأهلي رغم مواجهة الترجي