بالفيديو| هدف عالمي لـ«كافاني» في مرمى التشيك

تمكن إدينسون كافاني من إضاف الهدف الثاني في مرمى التشيك، خلال المباراة الودية التي تجمعهما، ضمن بطولة كأس الصين الدولية الودية.

جاء هدف كافاني في الدقيقة 37 عن طريق ضربة مقصية رائعة لم يستطع حارس مرمى التشيك التعامل معها.

كان لويس سواريز تقدم بالهدف الأول لمنتخب بلاده، في مرمى نظيره بالتشيك في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة جزاء المنتخب التشيكي، ليسددها معلنا الهدف الأول لمنتخب السيلستي.

ويسعى المنتخب الأوروجوياني لتحقيق الفوز لمواجهة ويلز في نهائى كأس الصين، بعدما تمكن المنتخب الويلزي من الفوز على الصين في لقاء الافتتاح 6-0.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الأولى بمونديال روسيا إلى جانب كل من، مصر، السعودية وروسيا، البلد المضيف.