مجموعة مصر| بالفيديو.. أوروجواي تهزم التشيك بثنائية «سواريز وكافاني»

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أوروجواي والتشيك
تمكن منتخب أوروجواي، اليوم، من الفوز على نظيره منتخب التشيك، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الصين الودية.
تقدم لويس سواريز بالهدف الأول لمنتخب بلاده، في مرمى نظيره بالتشيك في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة جزاء المنتخب التشيكي، ليسددها معلنا الهدف الأول لمنتخب السيلستي، وضاعف كافاني النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق ضربة مقصية رائعة لم يستطع حارس مرمى التشيك التعامل معها.
ويلتقي المنتخب الأوروجوياني نظيره منتخب ويلز في نهائى كأس الصين، بعدما تمكن المنتخب الويلزي من الفوز على الصين في لقاء الافتتاح 6-0.
وتلعب أوروجواي في المجموعة الأولى بمونديال روسيا إلى جانب كل من، مصر، السعودية وروسيا، البلد المضيف.
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