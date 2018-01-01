بالفيديو| «رونالدو» يلدغ مصر في دقيقتين ويخطف فوزا قاتلا للبرتغال

خطف المنتخب البرتغالي فوزا قاتلا أمام المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهم على ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وضغط المنتخب البرتغالي مع بداية اللقاء، واستغل كريستيانو رونالدو عرضية من الجانب الأيسر ليسددها لاعب ريال مدريد فوق المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة أرسل طارق حامد تمريرة طولية من عمق الملعب لمحمد صلاح قبل أن يخرج بيتو حارس مرمى البرتغالي ويمنع انفراد تام من لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأهدر عبدالله السعيد فرصة هدف محقق للمنتخب المصري في الدقيقة 7، بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه ليسددها لاعب الأهلي في يد الحارس البرتغالي بيتو بغرابة شديدة.

وأنقذ أحمد حجازي المنتخب المصري من انفراد محقق لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 18 بعد إطاحته بالكرة من أمام لاعب ريال مدريد.

وألغى الحكم الإيطالي الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 41 بداعي التسلل.

ودخل المنتخبين شوط المباراة الثاني دون اي تغييرات في تشكيل الفريقين، واعتمد الفراعنة على الدفاع المتقدم من منتصف الملعب من اجل منع الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتدخل طارق حامد بقوة على جواو موتينيو في الدقيقة 50، ليحتسب حكم المباراة ضربة حرة للبرتغال في الدقيقة 50.

وتحصل أحمد فتحي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 51 بعد تدخله العنيف على كريستيانو رونالدو.

وأنقذ علي جبر المنتخب المصري من هدف محقق بعد عرضية من الجانب الأيسر ليرتقي لها ببراعة مدافع وست بروميتش قبل رونالدو.

وفي الدقيقة 56 تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بيتو.

واستغل صلاح تمريرة من الجانب الأيمن عن طريق عبدالله السعيد ليسددها نجم ليفربول بيسراه على يمين الحارس محرزا هدف المباراة الوحيد.

وفي الدقيقة 92، أدرك كريستاينو رونالدو هدف التعادل للبرتغال برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 94، عاد رونالدو ليسجل هدف الفوز لمنتخب البرتغال مستغلا ضربة حرة من الجانب الأيمن ليسكنها رونالدو بالهدف الثاني، بعد لجوء الحكم الإيطالي لتقنية الفيديو.