بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

"تتجوزني يا صلاح؟"، هكذا خطفت إحدى المشجعات المصريات الأنظار من أرض ملعب «ليتزجراند»، بعدما طلبت بطريقة مرحة الزواج من لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني خلال مواجهة «الفراعنة» الودية أمام البرتغال، أمس الأول، الجمعة.

لم تكن المشجعة التي أبدت عشقها لهداف الدوري الإنجليزي، هي أول مشجعة تقوم بهذا التصرف الشجاع، بطلب الزواج العلني بأحد مشاهير الرياضة، حيث انتشر هذا الأمر في الملاعب الأوروبية تحديداً، من جانب المهووسات بنجوم الكرة وغيرها من الألعاب.

يعد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد أشهر نجوم الكرة الذين تعرضوا لهذا الموقف، بعدما قامت إحدى مشجعات البرتغال برفع لافتة تطلب خلالها الزواج من أفضل لاعب في العالم خلال مواجهة منتخب بلاده لمنتخب روسيا في كأس القارات الأخيرة، لتكون حديثاً لوسائل الإعلام العالمية.

موقف طريف آخر تعرض له النجم الكولومبي خاميس رودريجز بمواجهة منتخب بلاده أمام بيرو ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة، حينما طلبت إحدى المشجعات الزواج منه وهي إلى جوار زوجها، لتكتب لافتة جاء مفادها: «رودريجيز هل توافق على الزواج مني، فأنا لا أعرف الرجل الذي بجانبي».

ورغم منع ايران النساء من حضور المباريات، استغلت مشجعة ايرانية تواجدها في استراليا التي استضافت بطولة كأس آسيا، لتطلب الزواج من حارس مرمى منتخب بلادها من المدرجات، حين رفعت لافتة كتبت عليها: «علي رضا، هل تتزوجني؟»، كاسرة كل القيود التي تفرضها دولتها على النساء لتصبح حديثاً لوسائل الإعلام في كل أنحاء العالم.

لم يقتصر الـ«Proposal»، أو التقدم للزواج لنجوم الرياضة على كرة القدم فقط، بل تعرض نجم التنس الأرضي رافاييل نادال لموقف شهير، ولكن هذه المرة لم يكن بلافتة أو رسالة، بل بقيام إحدى معجباته بالصياح من داخل المدرجات قائلة: «نادال.. هل تتزوجني»، ليرد اللاعب بابتسامة عريضة أثارت الضحك في المدرجات حينها.