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«صلاح» يحسم مصيره من البقاء في ليفربول

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» يحسم مصيره من البقاء في ليفربول

محمد صلاح

يبدو وأن النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة ليفربول قد حسم موقفه من البقاء مع الفريق الإنجليزي الكبير.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية على أن إدارة ليفربول سوف تجري تعديلاً في عقد صلاح مع الفريق، وأن اللاعب المصري سوف يتقاضى أجراً اسبوعياً يبلغ 200 ألف إستيرليني يضعه في مقدمة اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة في البريميرليج، كما أن النجم المصري قد أبدى موافقته بشكل مبدئي وفقاً للصحيفة البريطانية الكبيرة للموافقة على البقاء في ليفربول بعد تعديل عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي الكبير، وبالتالي فإن اللاعب المصري سوف يتجه لرفض أي عروض من جانب ريال مدريد، خاصة وأنه يعيش أيضاً أحلى أوقاته الكروية على الاطلاق مع ليفربول.

الجدير بالذكر أن صلاح قد تمكن من تسجيل 36 هدفاً هذا الموسم مع الريدز في مختلف البطولات، كما يتصدر حالياً جدول هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفاً.

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