«صلاح»: «كوبر» استقر على تشكيل الفراعنة بالمونديال

أعرب المصري محمد صلاح هداف ليفربول ولاعب المنتخب الوطني، عن رضاه التام بالمعسكر الذي أقامه المنتخب المصري في مدينة زيورخ السويسرية.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية قائلاً "كوبر استطاع أن يقف على مستوى جميع اللاعبين خلال معسكر سويسرا، وأعتقد أن أغلبهم ظهروا بمستوى مميز".

وتابع "واجهنا فرق كبيرة خلال معسكر سويسرا، وأتيحت الفرصة للجهاز الفني لمشاهدة جميع اللاعبين على أفضل ما يكون قبل الوصول للتشكيلة النهائية بالمونديال".

وخسرت مصر أمام البرتغال 2-1، في اللقاء الودي الأول الجمعة الماضية، بينما تلقت هزيمة جديدة اليوم أمام اليونان، خلال معسكر سويسرا استعدادًا لكأس العالم.