بالفيديو| فى غياب ميسي.. إسبانيا تذل الأرجنتين بنصف دستة أهداف

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره الأرجنتين، بستة أهداف مقابل هدف بالمباراة الودية التى جرت مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، في إطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم بروسيا.

سجل دييجو كوستا أهداف اللاروخا بالدقيقة 12 وأضاف ايسكو الهدف الثاني بالدقيقة 27 ، وقلص نيكولاس أوتامندي الفارق بهدف بالدقيقة 39، لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وبالشوط الثاني ، سجل ايسكو هدفه الشخصى الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 52 ، وبعدها بثلاث دقائق سجل تياجو الكانتارا الهدف الرابع، ومع الدقيقتين 74 و75، سجل المنتخب الإسباني الهدفين الخامس والسادس، عبر اياغو اسباس وايسكو.

دخل اللاروخا اللقاء بتشكيل مكون من:

دي خيا، كارفاخال، راموس، بيكيه، ألبا، كوكي، ألكانتارا، إنيستا، أسينسيو، إيسكو وكوستا.

فيما جاءت تشكيلة منتخب التانجو كالآتي:

روميرو، بوستوس، أوتاميندي، روخو، نيكولاس، بيليا، ماسكيرانو، بانيجا، ميزا، لو سيلسو وهيجواين.

شهدت المباراة غياب ليونيل ميسي بعدما فشلت المحاولات الأخيرة لتجهيزه، بسبب بعض المشاكل العضلية.