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راش يقارن صلاح بـ«ميسي ورونالدو»

اليوم PM 02:08
كتب: محمد أسامة
راش يقارن صلاح بـ«ميسي ورونالدو»

محمد صلاح

أشاد إيان راش القائد السابق لمنتخب ويلز، بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني خلال الموسم الحالي، ملمحا إلى قدرته على منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، وليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة.

وعبر راش لشبكة "سكاي سبورت"، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه "الفرعون المصري"، منذ قدومه من روما في الصيف الماضي، حيث نجح في تسجيل 36 هدف في جميع المسابقات، ليحجز لنفسه مكان بين هدافي العالم بقيادة ميسي ورونالدو.

وأضاف الهداف الويلزي، أن ما أظهره صلاح من مستوى استثنائي خلال مباراة واتفورد، التي خاضها الـ"ريدز" قبل التوقف الدولي، خاصةً بعد تسجيله أربعة أهداف دفعة واحدة، جعلته يتصدر عنوانين الصحف في إنجلترا وأوروبا.

ويعتلي "صلاح" صدارة هدافي الـ"بريميرليج" برصيد 28 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين بفارق أربعة أهداف.

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