مهاجم المنتخب الإنجليزي يختار «صلاح» الأفضل في الـ«بريميرليج»

كشف الإنجليزي بيتر كراوتش، مهاجم نادي ستوك سيتي، عن اختياره للدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في الـ«بريميرليج» هذا الموسم.

وكتب «كراويتش» في جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن صلاح قدم موسم يقدم موسم قوي حتى الأن، منذ قدومه من روما الإيطالي بداية الموسم الجاري، وتمكن من تصدر هدافي البطولة.

وأضاف: "لن أطيل في الكلام، فكل لاعب مطالب بإختيار الأفضل في الدوري، وبالنسبة لي صلاح الأفضل ويتفوق على كيفين دي بروين".

وجاء التشكيل الذي اختاره «كراويتش» للأفضل في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: كايلي واكر (مانشستر سيتي)، أوتاميندي (مانشستر سيتي)، هاري ماجوير (ليستر سيتي)، أشلي يونج (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، كيفين دي بروينا (مانشستر سيتي)، دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، ايدين هازارد (تشيلسي).

الهجوم: هاري كين (توتنهام)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).