بالفيديو| «صلاح» يسجل هدف التقدم لليفربول في كريستال بالاس

تمكن المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بالجولة 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف صلاح في الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال بالاس.

ورفع "صلاح" رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وأصبح متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفا موسم 2009-10.

كما عادل الفرعون المصري الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فان بيرسي بعد تسجيله 29 هدفا في 21 مباراة، حيث يملك رونالدو رقما قياسيا بتسجيله أهداف خلال 21 مباراة من أصل 38 في الدوري خلال موسم 2008-2007، وأيضا روبن فان بيرسي نفس الرقم 2012-2013.