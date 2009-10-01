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بالفيديو| «صلاح» ينقذ ليفربول أمام كريستال بالاس ويقوده لوصافة الدوري الإنجليزي

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| «صلاح» ينقذ ليفربول أمام كريستال بالاس ويقوده لوصافة الدوري الإنجليزي

صلاح

حقق فريق ليفربول، الفوز، فوزا صعبا على حساب نادي كريستال بالاس، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 13 من ضربة جزاء عن طريق لوكا ميليجوفيتش، بينما تعادل ليفربول عن طريق مانيه في الدقيقة 49، فيما خطف محمد صلاح الفوز في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بينما كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

ورفع "صلاح" رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وأصبح متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفا موسم 2009-10.

كما عادل الفرعون المصري الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فان بيرسي بعد تسجيله 29 هدفا في 21 مباراة، حيث يملك رونالدو رقما قياسيا بتسجيله أهداف خلال 21 مباراة من أصل 38  في الدوري خلال موسم 2008-2007، وأيضا روبن فان بيرسي نفس الرقم 2012-2013.

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