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بالصور| حساب الدوري الإنجليزي عن هدف «صلاح»: متأخر لكن عظيم

اليوم PM 04:19
كتب: عثمان إبراهيم
بالصور| حساب الدوري الإنجليزي عن هدف «صلاح»: متأخر لكن عظيم

محمد صلاح

علّق حساب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على هدف محمد صلاح الذي سجله في مرمى كريستال بالاس.

وكتب حساب "بريميرليج" على حسابه الرسمي في "تويتر": "هدف متأخر لكن عظيم".

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز لليفربول في مرمى كريستال بالاس في الدقيقة 84، ليصل إلى 29 هدفا في صدارة هدافي البريميرليج.

 

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