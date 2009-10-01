6 أهداف تفصل صلاح عن التتويج بلقب الهداف التاريخي للبريميرليج في موسم واحد

موسم تاريخي للاعبنا المصري محمد صلاح يقدمه مع فريقه ليفربول، حيث ازداد طموح المصريين في النجم المصري من أجل وصوله للهداف التاريخي للدوري الإنجليزي عبر تاريخه حيث ينقصه 5 أهداف فقط من اجل معادلة أرقام الأسطورتين الان شيرر وأندي كول الهدافين التاريخين للبريميرليج في موسم واحد.

صلاح وصل بهدفه في شباك كريستال بالاسس للهدف الـ29 هذا الموسم ليبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 5 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام، وأصبح على بعد 5 أهداف من معادلة الان شيرر وأندي كول.

أندي كول سجل 34 هدفا في موسم 93-94مع فريقه نيوكاسل، قبل أن يتمكن الان شيرر من معادلة أهدافه في الموسم التالي مباشراً حينما تمكن من تسجيل 34 هدفا مع فريقه بلاكبيرن، في الوقت الذي كان فيه مسابقة البريميرليج تتكون من 22 فريق، عكس الوقت الحالي الذي قلص الاتحاد الإنجليزي الفرق لـ20 فريق.

صلاح أصبح على أعتاب تتويجه بهداف الدوري الإنجليزي متفوقا على الثنائي العملاق هاري كين وأجويرو، وبات ينقصه 6 أهداف فقط من أجل فوزه بلقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد، حيث يتبقى 6 مباريات في البرميرليج هذا الموسم.

رفع "صلاح" رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وأصبح متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفا موسم 2009-10.

كما عادل الفرعون المصري الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فان بيرسي بعد تسجيله 29 هدفا في 21 مباراة، حيث يملك رونالدو رقما قياسيا بتسجيله أهداف خلال 21 مباراة من أصل 38 في الدوري خلال موسم 2008-2007، وأيضا روبن فان بيرسي نفس الرقم 2012-2013.