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«صلاح» يكشف عن مفاجأة بعد مواجهة كريستال بالاس

اليوم PM 08:19
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» يكشف عن مفاجأة بعد مواجهة كريستال بالاس

محمد صلاح

كشف النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح عن مفاجأة انتصار فريقه الثمين على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 اليوم بالجولة الـ32 من البريميرليج، والتي أحرز خلالها النجم المصري هدف الفوز لفريقه.

وأكد النجم المصري صاحب الـ25 عاماً في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" على أنه قد توقع أن يسجل هدفاً لفريقه اليوم بصناعة من الظهير الأيمن للفريق روبيرتسون، بنفس الطريقة والكيفية التي استطاع صلاح من خلالها تسجيل هدف ليفربول الثاني أمام واتفورد بالجولة الماضية من البريميرليج.

وأضاف صلاح في تصريحاته عقب اللقاء قائلاً : "أنه عندما وصلت الكرة إلى روبيرتسون من الجانب الأيمن، توقعت أن تصل الكرة لي داخل منطقة الجزاء، وإحراز هدفاً بنفس الطريقة التي سجلت من خلالها هدفي الثاني في المباراة الماضية أمام واتفورد".

الجدير بالذكر أن صلاح يحتل حالياً صدارة "البريميرليج" الموسم الجاري برصيد 29 هدفاً.

 

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