«صلاح» يواصل تفوقه على «ميسي» ويعادل رقم «رونالدو»

لايزال يواصل النجم المصري محمد صلاح هداف، وأيقونة ليفربول تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد سلسلة عروضه الإعجازية والمذهلة مع الريدز الموسم الجاري، وذلك بعد نجاحه في تأمين ثلاث نقاط لفريقه أمام كريستال بالاس، وذلك في المباراة التي شهدت انتصار الفريق الإنجليزي الكبير بنتيجة 2-1 اليوم بالجولة الـ32 من "البريميرليج"، أحرز خلالها النجم المصري هدف الفوز لفريقه.

ووصلت عدد أهداف صلاح بعد هدفه أمام كريستال بالاس اليوم إلى 29 هدفاً تضعه على صدارة المرشحين للتويج بجائرة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوريات الخمس الكبرى، وتقربه أكثر وأكثر من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومازال يتفوق النجم المصري صاحب الـ25 عاماً بشكل خاص على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والذي يمتلك في سجله التهديفي هذا الموسم في الليجا 22 هدفاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة صاحب الـ26 هدفاً في الليجا.

ووصلت عدد أهداف صلاح حتى الان في مختلف البطولات التي شارك فيها الموسم الجاري بقميص ليفربول إلى 37 هدفاً، ليعادل بذلك عدد أهداف رونالدو، والتي سجلها مع الميرينجي هذا الموسم في مختلف المسابقات، والتي وصلت إلى 37 هدفاً، فيما سجل ميسي حتى الان في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص النادي الكتالوني 36 هدفاً.

ويتفوق البرغوث الأرجنتيني على الثنائي المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بصناعة الأهداف، إذ صنع ميسي 12 هدفاً بالليجا، و16 في مجمل البطولات التي شارك فيها بقميص برشلونة هذا الموسم.

على جانب آخر صنع صلاح 10 أهداف لفريق ليفربول في البريميرليج، و12 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الريدز، بينما لم يتمكن البرتغالي سوى من صناعة 5 أهداف بالليجا، و6 أهداف في مجمل البطولات التي شارك فيها مع الملكي الإسباني.