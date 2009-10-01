الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

سيدات طائرة الأهلي يستعد لنصف نهائي الكأس

بالصور| "في السر" الزمالك يستكمل بناء النادى النهري ليلا

"شرخ في الضلع" يحرم سلة الأهلي من "عدلي" أمام الجزيرة

1 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

بالصور| كواليس مشاركة محمد صلاح في حملة «أنت أقوى من المخدرات»

اليوم AM 11:42
كتب: ندى قطب
بالصور| كواليس مشاركة محمد صلاح في حملة «أنت أقوى من المخدرات»

محمد صلاح

حرص محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على المشاركة في الإعلان الترويجي للتوعية من مخاطر المخدرات، والذي يحمل أسم «أنت أقوى من المخدرات».

وشارك الفرعون المصري، جماهيره الكواليس الخاصة بالحملة التوعوية التي يشارك فيها من أجل الحد من ظاهرة الادمان، مكتفياً بنشر صور تبرز جانب من الإعلان.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، مسجلاً 29 هدف ليساوي رصيد الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفا موسم 2009-10.

أخبار متعلقة

رامز جلال يطلب استضافة محمد صلاح في «برنامج المقالب»

رامز جلال يطلب استضافة محمد صلاح في «برنامج المقالب»
بالصور| وصول محمد صلاح لملعب «سيلهرست بارك»

بالصور| وصول محمد صلاح لملعب «سيلهرست بارك»

ميدو يشيد بمحمد صلاح..«لاعب الموسم»

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال هذا الموسم مع فريقه والتي انتهت بمعادلة الرقم الته

بالصور| شعار جديد لـ«البريميرليج» بسبب محمد صلاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورة لشعار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" عليها صورة للفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ناد

أخبار قد تعجبك

6 «فراعنة» يشعلون الميركاتو الصيفى بين أندية العالم عقب المونديال

استطلاع رأى

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • -

    :

    -

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ديبورتيفو لاكورونا

    ديبورتيفو لاكورونا

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    1

    12:30 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

الأكثر قراءة

صراع فضائي لخطف محمد أبو تريكة

والد عمرو خيري: إيهاب جلال طلب تصعيد نجلي فعجلوا برحيله.. وأخفوا عرضاً من سموحة لضمه

عاجل| الأهلي يوقع غرامة مالية على عبدالله السعيد
ملايين مهدرة وصفقات بالجملة فى الزمالك وتشيلسى ومانشستر.. والمحصلة «صفر كبير»