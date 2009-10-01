بالصور| كواليس مشاركة محمد صلاح في حملة «أنت أقوى من المخدرات»

حرص محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على المشاركة في الإعلان الترويجي للتوعية من مخاطر المخدرات، والذي يحمل أسم «أنت أقوى من المخدرات».

وشارك الفرعون المصري، جماهيره الكواليس الخاصة بالحملة التوعوية التي يشارك فيها من أجل الحد من ظاهرة الادمان، مكتفياً بنشر صور تبرز جانب من الإعلان.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، مسجلاً 29 هدف ليساوي رصيد الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفا موسم 2009-10.