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بالفيديو| تريزيجيه يُعلق على هدفه في شباك جوزتيبي

منذ 35 دقيقة
كتب: ندى قطب
بالفيديو| تريزيجيه يُعلق على هدفه في شباك جوزتيبي

تريزيجيه

أعرب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، عن سعادته الشديدة حيال تسجيله الهدف الثاني لفريقه في اللقاء الذي جمعه بنظيره جوزتيبي، في إطار الجولة الـ27 من الدوري التركي.

وأكد تريزيجيه على أنه سيقاتل من أجل تحقيق الأفضل في مسيرته مع الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر لاعب قاسم باشا، فيديو يبرز من خلاله هدفه الذي سجله  في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، معلقاًَ سأستمر في القتال.

وشارك"تريزيجيه" أساسياً في تشكيل قاسم باشا، حيث يلعب في مركز الجناح الأيسر، الذي يفضل المحترف المصري اللعب فيه.

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