محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي

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ليفربول
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين بعد الأربعاء ، على أرضية ملعب الأنفيلد، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يدخل الريدز اللقاء بتشكيل مُكون من:
حراسة المرمى: لوريس كاريوس.
خط الدفاع: لوريس كاريوس ، فيرجيل فان ديك ، جويل ماتيب ، ترينت الكسندر ارنولد.
خط الوسط: جيمس ميلنر ، جوردان هندرسون ، أليكس أوكسليد تشامبرلين.
خط الهجوم: ساديو ماني ، محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو.
بينما من المتوقع أن يدخل المان سيتي اللقاء بتشكيل مُكون من:
حراسة المرمى: كلاوديو برافو.
خط الدفاع: كايل والكر ، فينسان كومباني ، نيكولاس أوتاميندي، أيميريك لابورت.
خط الوسط: كيفين دي بروين ، فرناندينهو لويس روزا ، دافيد سيلفا.
خط الهجوم: رحيم سترلينج ، سيرجيو أجويرو ، ليروي سانيه.
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