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محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي

اليوم AM 12:48
كتب: تاج الدين حسن
محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي

ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين بعد الأربعاء ، على أرضية ملعب الأنفيلد، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يدخل الريدز اللقاء بتشكيل مُكون من:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: لوريس كاريوس ، فيرجيل فان ديك ، جويل ماتيب ، ترينت الكسندر ارنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر ، جوردان هندرسون ، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني ، محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو.

بينما من المتوقع أن يدخل المان سيتي اللقاء بتشكيل مُكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: كايل والكر ، فينسان كومباني ، نيكولاس أوتاميندي، أيميريك لابورت.

خط الوسط: كيفين دي بروين ، فرناندينهو لويس روزا ، دافيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج ، سيرجيو أجويرو ، ليروي سانيه.

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