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بالفيديو| شوط أول إيجابي بين إشبيليه وبايرن ميونخ

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد محجوب
بالفيديو| شوط أول إيجابي بين إشبيليه وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ وإشبيلية

انتهي الشوط الأول بين فريقي إشبيلية وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي 1/1، فى المباراة التي تجمعهما فى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

امتلك بايرن ميونخ وسط الملعب فى أول 15 دقيقة من المباراة، لكن بدون أى تهديد لمرمي إشبيلية، و بعد مرور 20 دقيقة، بدا الفريق الإسباني، التخلي عن الحذر الدفاعي، و أظهار انيابه الهجومية، و فى الدقيقة 32 تقدم الفريق الأندلسي عن طريق "بابلو سارايبا" بعد عرضية من الجبهة اليسرى لفريق البايرن، ليسددها على يمين الحارس، معلناً تقدم فريقه، وبعد 3 دقائق من اتقدم إشبيلية، نزل خميس رودريجيز بدلاً من فيدال الذي خرج مصاباً، و فى الدقيقة 37 تعادل البايرن عن طريق "خيسوس نافاس" الذي أحرز هدف في مرماه بعد عرضية فرانك ريبيري، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1/1.

   

   

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